L'eclissi totale trasmessa da Gianluca Masi, l'astrofisico di Ceccano

Eclissi totale di sole in corso, visibile dagli Stati Uniti, Messico e parte del Canada e che grazie alle dirette streaming, anche chi non si trova in quelle zone ha la possibilità di seguire. Tra le divulgazioni più attente dell’atteso fenomeno astronomico dell’anno, quella dell’astrofisico di Ceccano Gianluca Masi con il suo canale scientifico The Virtual Telescope Project in collegamento con altri telescopi e osservatori puntati sul Sole nella fascia di totalità.

La Luna ha iniziato a frapporsi tra la Terra e il Sole alle 17:42 ora italiana, e gradualmente raggiungerà la massima copertura in prospettiva, la penombra della durerà circa 4 minuti, fino a concludere il passaggio intorno alle 22:00. Grandi emozioni con effetti su flora e fauna per coloro che assistono dai luoghi interessati dall'oscuramento. Per l' Italia si dovrà attendere il 2027, ma l'eclissi sarà visibile soltanto da Lampedusa, e il 2081 quando sarà interessata l'intera penisola.