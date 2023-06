Trentenne di Cassino trovato morto in casa

Un uomo di Cassino di 30 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione in via Tommaso Campanella. Dalle prime informazioni che trapelano, si trattrebbe di un suicidio. Il fatto si è verificato poco dopo le 13 di oggi, 26 giugno: a fare la scoperta sono stati alcuni familiari. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cassino.