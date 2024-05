Cassino, esplode un ordigno nella notte: distrutta una pizzeria

Poco dopo le 3 di questa notte un ordigno è esploso dinanzi una pizzeria-trattoria che si trova all'interno del quartiere del Colosseo di Cassino, procurando molti danni al locale.

Dalle 3 di questa notte e fino alle prime luci dell'alba di questa mattina sul posto hanno operato gli agenti del Commissariato di Polizia di Cassino.

Gli investigatori stanno svolgendo le indagini e si cerca di capire se il caso di questa notte sia in qualche modo collegato a quanto avvenuto tra lunedì e martedì notte quando una bomba carta è stata fatta scoppiare dinanzi ad un'abitazione all'incrocio tra via XX settembre e via Grosso, nel centro della città martire.