LE SCELTE

CALENDARIO SPEZZATINO

«Quella con l'Inter sarà la nostra partita jolly e potrebbe essere fondamentale per il raggiungimento del nostro obiettivo». Descrive così Eusebio Di Francesco la sfida di questa sera che vedrà i giallazzurri contrapposti ai freschi Campioni d'Italia dell'Inter in uno "Stirpe" sold-out.In una settimana contraddistinta dalle polemiche per la non bella prestazione dei nerazzurri che nello scorso turno hanno concesso l'intera posta in palio al Sassuolo, diretta rivale dei ciociari nella lotta salvezza, la domanda che molti si pongono è quale Inter scenderà sul tappeto verde dello Stirpe: «Obiettivamente mi interessa meno dell'Inter e non voglio entrare nel merito di questi discorsi. In questa settimana ho detto ai ragazzi di concentrarci solo su noi stessi. Noi abbiamo grandissime motivazioni e dobbiamo farle prevalere rispetto alla grande forza dell'Inter. Al momento non sappiamo come giocherà Inzaghi, ha detto che avrebbe fatto giocare chi ha giocato meno, ma questo lo valuteremo dalla loro formazione iniziale. Ho sempre detto una cosa - aggiunge Di Francesco -, che noi siamo padroni del nostro destino. Per questo dobbiamo mettere davanti la nostra grande motivazione e quella che ha il nostro pubblico».In fatto di scelte il mister ne ha due obbligate, che lo porteranno per la prima volta a variare, se non forse l'assetto tattico, quantomeno alcuni protagonisti dell'undici in campo.Oltre alla confermata assenza di Turati («Sarà con noi, ma oramai per lui la stagione è chiusa»), Di Francesco dovrà rinunciare allo squalificato Barrenechea ed all'infortunato Romagnoli. Il difensore centrale è uscito malconcio dalla sfida contro l'Empoli ed in settimana non è riuscito a recuperare: «Anche Gelli oggi ha fatto un allenamento ridotto. Ha avuto un problema alla caviglia ad inizio settimana e domattina (oggi, ndr) valuteranno se sarà a disposizione, così come Mazzitelli, anche lui alle prese con qualche problemino questa settimana».Se la difesa, per il forfait di Romagnoli, la presenza di Okoli, Lirola ed uno tra Monterisi e Bonifazi (molto più probabile il secondo), non dà molti pensieri al mister, il centrocampo per le caratteristiche dello squalificato Barrenechea le soluzioni alternative potrebbero incidere non poco sulla configurazione della squadra: «Potrebbe sostituirlo Mazzitelli sottolinea Di Francesco -, che lo ha fatto anche in altre situazioni, ovviamente perderebbe quella sua capacità di inserimento, vedremo anche come starà. E valuteremo altre situazioni, tra le quali quella di Harroui, che può giocare in quella posizione, ma anche la sua condizione non è la stessa degli altri. Però deve cambiare la geometria rispetto a quello che abbiamo fatto altre volte».Harroui che è rientrato, ma solo in panchina ad Empoli, dopo due mesi di stop per infortunio muscolare.Intanto però il Frosinone è chiamato per la seconda volta consecutiva ad aprire il turno di campionato, senza conoscere i risultati delle rivali, che invece saranno nella condizione opposta. Questa "formula spezzatino", per favorire la visibilità televisiva, rappresenta un vantaggio o uno svantaggio per chi gioca prima o viceversa? «Non amo tanto questo calendario spezzettato. Condivido quello che ha detto Ranieri e cioè che è giusto far giocare le ultime partite in contemporanea. Io sarei totalmente d'accordo nel far giocare le gare in simultanea per ovvi motivi. Non condivido questa scelta che è molto più televisiva. Questo calendario non aiuta certamente. Ad esempio una partita del lunedì può dare ad una squadra due risultati, e non è corretto».Ad arbitrare il match ci sarà Giua di Olbia. Quest'anno ha diretto i canarini nello 0-3 casalingo contro la Roma, mente in A ha arbitrato una sola volta i nerazzurri, in Spal-Inter finita 0-4 per la squadra di Antonio Conte.