Cassino, omicidio Yirelis: nuovi sopralluoghi della Scientifica

A distanza di quasi un mese dall'omicio di Yrelis Pena Santana, la giovane donna di 34 anni trovata morta all'interno dell'abitazione di via Pascoli, questa mattina ci sono stati nuovi sopralluoghi da parte della polizia Scientifica. Proprio grazie ad un'impronta rilevata dalla Scientifica, gli agenti della Squadra mobile di Frosinone coordinati da Flavio Genovesi lo scorso 28 maggio sono riusciti ad intercettare ed arrestare Sandro Di Carlo, ritenuto il resonsabile dell'uccisione della 34enne dominicana.

L'uomo nega ogni addebito, e non ci sono telecamere di sorveglianza ad aiutare gli agenti, per questo si insiste molto sul lavoro della Scientifica che questa mattina ha effettuato prima dei rilievi nella depandance del giovane in località San Pasquale, dopodichè si sono trasferiti nel luogo del delitto, nell'appartamento di via Pascoli, dove si è consumato l'omicidio, in cerca di nuove prove. Gli accertamenti sono iniziati di buon mattino e proseguono ad oltranza.