La Npc resta nel tunnel: vince Cassino 63-75 e si salva. Foto. Per Rieti l'ultima chance salvezza contro Desio o Salerno

RIETI - Figuraccia Npc Rieti, Cassino espugna il PalaSojourner e si salva: 75-63 il finale. Impresa degli uomini di Auletta, che si salvano, ipotecando la serie con un netto 3-0, ma con questa Npc è tutto facile.

Zero grinta e carattere, la salvezza passa anche da lì, gli unici a dare qualcosa sono Sulina e Melchiorri, fischi e confronti con gli altri. Adesso la possibilità di salvarsi passa dal confronto con la perdente di Desio - Salerno.

La gara

Partita brutta al PalaSojourner, gli attacchi stentano, dopo quasi 5’ di gioco punteggio sul 2-2. Cassino però si sblocca e fa il parziale, +5 e Ponticiello ferma subito il gioco. Fa bene il coach a parlarci sopra, perché Sulina e Markovic si sbloccano e Rieti agguanta la parità, stavolta è Auletta a chiamare time out. Al termine del primo quarto le due squadre chiudono sul 13-13. Brutto avvio di secondo quarto: Rieti incassa le triple di Milosevic e Dincic, una dietro l’altra, la difesa reatina rimane a guardare, +6 per la Virtus. Pessimo il finale, la Npc rimane a guardare e Cassino ne approfitta, 34-27 per gli ospiti all’intervallo lungo. Cassino al rientro vola sul +10, è un duro colpo, ma la squadra trova la forza per reagire, Sulina e Melchiorri si caricano la squadra sulle spalle, Rieti sul meno 4. Da Campo fallisce una tripla importantissima, Cassar a rimbalzo è nullo e Truglio colpisce la Npc, Cassino di nuovo sul +9. Ma è l’ex Del Testa a fare più male con una tripla allo scadere del terzo quarto, chiuso dagli ospiti 49-40. Cassino resta padrona del campo, Sulina prova a tenere in vita i suoi, ma a riprendere la partita ci pensa Zucca una tripla pesantissima, Rieti torna in vantaggio 59-58. A spegnere i sogni di gloria della

Npc ci pensa Del Testa, è sua la tripla del +5 che allontana di nuovo Rieti.

Gay e Moreaux mandano ko la Npc, Cassino è salva, 75-63.

Il tabellino

Npc Rieti: Sulina 17 (4/8, 2/5), Markovic 8 (2/8, 1/5), Da Campo 3 (1/3, 0/3), Melchiorri 17 (3/7, 2/5), Zucca 12 (1/7, 2/6); Cassar 6 (2/5, 0/3), Mele, Del Sole, Novelli ne, Reginaldi ne, Sane ne, Margarita ne. All. Ponticiello

Bpc Virtus Cassino: Gay 9 (1/5, 1/6), Candotto 3 (0/2, 1/2), Moreaux 16 (4/9 da 2), Teghini 5 (0/1, 1/2), Ly-lee 9 (3/5 da 2); Dincic 15 (5/9, 1/3), Milosevic 9 (3/4, 1/1), Del Testa 6 (2/6 da 3), Truglio 3 (1/2 da 3), Pontone ne, Mastrocicco ne, Macera ne. All. Auletta

Arbitri: Di Salvo (Pi) e Giustarini (Gr)

Note. Tiri da 3: Rieti 7/28, Cassino 8/22. Tiri liberi: Rieti 16/22, Cassino 19/24. 5 falli: Melchiorri, Markovic, Cassar