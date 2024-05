Cassino, armi e droga: condannato a quattro anni si consegna ai carabinieri

Condannato per spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi: si consegna carabinieri di Cassino. Un 49enne di origini campane ma residente nella Città Martire, già noto alle forze dell’ordine, si è consegnato ai Carabinieri della Stazione di Cassino che lo hanno tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

L’ordinanza trae origine da un cumulo di sentenze di condanna divenute irrevocabili per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, reati commessi a Napoli nel 2017 e Frosinone negli anni 2018 e 2019.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena di quattro anni, due mesi e ventinove giorni di reclusione.