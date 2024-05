Sabato 4 Maggio 2024, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 12:57

Notte movimentata ad Alatri. Nei guai è finito un giovane: senza patente era al volante di un'auto e durante un controllo ha spintonato un carabiniere. Questa la ricostruzione. Alla fine il ventottenne è stato arrestato. Per lui, dopo l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.

E' accaduto tutto nella città dei ciclopi. I carabinieri, durante un servizio di prevenzione sul territorio, hanno notato un'auto che procedeva ad alta velocità. Stando agli accertamenti, il conducente, alla vista della pattuglia, anziché rallentare ha cercato di dileguarsi, ma è stato raggiunto poco dopo. Più avanti, durante le verifiche, ha tentato di nuovo di allontanarsi, ma è stato subito bloccato. Nel frattempo, un militare, strattonato, era finito a terra.

Ne è così seguita una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di una modica quantità di cocaina: per questo per il ragazzo è scattata anche la segnalazione alla Prefettura. E' risultato, inoltre, che la patente di guida gli era stata ritirata: da qui la relativa contestazione in base alle norme del Codice della strada.