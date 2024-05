Russia, armi nucleari in Ucraina? Qual è il piano di Putin? Domande e risposte sull'esercitazione al confine con l'Ucraina

Putin già nelle scorse settimane aveva annunciato l'inizio di esercitazioni nucleari con armi tattiche vicino all'Ucraina. Oggi è stato l'esercito, in una nota, a ufficializzarne l'avvio. In Russia è iniziata la prima fase delle esercitazioni con prove pratiche sulla preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche. Nell'ambito delle esercitazioni, le formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale stanno mettendo a punto i preparativi per il lancio dei missili del sistema tattico-operativo Iskander. Il personale delle unità aeree delle forze aerospaziali russe equipaggerà gli aerei con le armi, tra cui i Kinzhal ipersonici, con cariche speciali e si dirigerà verso le aree di pattugliamento. Ma allora bisogna davvero preoccuparsi? O sono minacce che poi non avranno ripercussioni pratiche?