Atalanta, Scamacca sui social dopo la vittoria in Europa League: «Mancano ancora 2 partite in campionato...»

Scamacca fa scattare la diretta sui social dopo la vittoria dell'Europa League. L'attaccante dell'Atalanta condivide dagli spogliatoi la gioia della "Dea" per il successo contro il Bayer Leverkusen ma a qualcuno non è sfuggita la smorfia di Scamacca dopo la frase: «Testa... mancano ancora 2 partite in campionato...».