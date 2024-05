Guerra, missili Storm Shadow all'Ucraina: perché sono considerati un'arma offensiva che può portare a una svolta

I missili da crociera Storm Shadow sono armi a lungo raggio che possono colpire ad una distanza di 500 km (più lunga rispetto ai missili Himars). Non hanno uno scopo difensivo: sono armi offensive che, grazie alla loro portata, possono raggiungere obiettivi in Russia. Sono stati già ceduti, più di un anno fa, dal Regno Unito all'Ucraina e due settimane fa il ministro inglese Shapps ha dichiarato che anche l'Italia e la Francia li avrebbero forniti a Kiev.

La consegna dei missili Storm Shadow, prodotti dall'azienda militare britannica Mbda, è considerata una svolta per la guerra perchè queste armi hanno una missione chiara e inequivocabile: l’attacco in profondità, chiamato nel lessico Nato Deep Strike, a centinaia di chilometri dal fronte. L’importanza di questo missile viene spiegata dal Documento di Programmazione Pluriennale del ministero della Difesa: «La capacità Deep Strike consente di produrre effetti misurabili e tangibili su target terrestri individuati a distanze considerevoli penetrando i sistemi di difesa ed evitando di esporre le proprie forze al fuoco difensivo».

