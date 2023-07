Bambina resta chiusa in auto ad Anagni, salva grazie ai vigili del fuoco

Una bambina di 2 e anni e mezzo è rimasta chiusa questa mattina - giovedì 20 luglio - nell'automobile della mamma ad Anagni, in piazza Bonifacio VIII, lungo il centro storico della città dei papi. Per fortuna tutto è finito bene senza conseguenze gravi per la piccola, oltre ovviamente al grande spavento suo e della giovane mamma. Tutto è successo poco dopo le 13. L'auto, una Mini, era stata parcheggiata in piazza Bonifacio VIII, a poca distanza dalla piazza Innocenzo III, nei pressi della cattedrale di Santa Maria. Secondo quanto è stato ricostruito dagli uomini della polizia locale e dai vigili del fuoco, molto probabilmente la madre per dover andare a sbrigare delle commissioni ha parcheggiato l'automobile ed è poi uscita lasciando la bimba in auto ma dimenticando la borsa delle chiavi all'interno dell'automobile.

A questo punto è diventato impossibile aprire la macchina. Ovviamente, date anche le temperature roventi di questi giorni, l'ipotesi che la bimba potesse restare chiusa in auto ( che comunque era stata parcheggiata all'ombra) ha subito destato grande spavento nella donna. Immediata la segnalazione agli uomini della polizia locale ed ai vigili del fuoco. I primi sono arrivati sul posto per cercare di aiutare la piccola mentre i vigili del fuoco di Fiuggi, arrivati anche in questo caso dopo pochi minuti, hanno forzato la serratura dell'auto, aprendola e permettendo alla giovane madre di riabbracciare la piccola. Per lei, come detto, non ci sono state conseguenze gravi; la piccola sorrideva, e dopo il "salvataggio" è stata riconsegnata alla madre sana e salva, al di là del comprensibile spavento.

Poche ore prima, sempre ad Anagni, lungo la Casilina, un tamponamento tra due vetture aveva provocato, oltre ai comprensibili disagi per la circolazione, un ferito, per fortuna non grave, che era stato subito soccorso dagli uomini del 118.