Il Roccasecca vince ad Anagni, scontri tra le due tifoserie a fine partita

Attimi di tensione allo stadio "Del Bianco" di Anagni, dove nel match tra padroni e Roccasecca, terminato con il risultato di 1-2 e valido per il campionato di Eccellenza, Girone B, sono dovute intervenire le forze dell’ordine.

Al termine della partita, infatti, un nutrito gruppo di tifosi del Roccasecca - circa una cinquantina di persone - è venuto a contatto con i sostenitori della squadra di casa, in evidente inferiorità numerica e senza intenzioni bellicose. L'incontro, tutt'altro che piacevole, è avvenuto nel parcheggio antistante la tribuna centrale, riservata ai tifosi locali. A evitare che la situazione degenerasse ulteriormente - sono volati calci e pugni per qualche minuto - è stato l’intervento dei presenti allo stadio, tra lo staff dell’Anagni Calcio e i familiari dei calciatori, in attesa dell’intervento dei carabinieri che hanno successivamente ristabilito la calma.