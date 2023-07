Incidente ad Anagni, ragazzo trasferito in eliambulanza al San Camillo

Un ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita, con l’ausilio di una eliambulanza al San Camillo Roma per le ferite riportate in seguito ad un grave incidente stradale che si è verificato ad Anagni, nella zona della circonvallazione sud, poco dopo le 18.30. Secondo le prime ricostruzioni dei presenti il giovane, che si trovava a bordo di uno scooter, si è scontrato con un furgone in una zona non lontana dall'ufficio postale posto a pochi passi dal centro storico della città dei papi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e le responsabilità del caso: probabilmente l'alta velocità unita alla scarsa visibilità legata al sole battente ha provocato lo scontro, in seguito al quale lo scooterista è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto a terra in gravi condizioni.

Subito dopo l'incidente, richiamati dalle segnalazioni dei cittadini della zona, sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Anagni, insieme con gli uomini della polizia locale ed una squadra del 118. I medici a bordo dell'ambulanza, dopo aver prestato i primi soccorsi del caso allo scooterista, vista la gravità della situazione hanno chiesto l'arrivo di un’ambulanza. Che pochi minuti dopo è atterrata a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente, ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato al San Camillo. L'incidente ha ovviamente creato grandissime difficoltà alla circolazione; la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per parecchi minuti, per permettere l’espletamento delle operazioni di soccorso e per permettere ai carabinieri ed agli uomini della polizia locale di effettuare i rilievi del caso necessaria stabilire l’esatta dinamica dell'accaduto.

Paolo Carnevale