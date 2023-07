Lunedì 10 Luglio 2023, 07:52

Entrano nella villa di un professionista e portano via la cassaforte. È successo nella notte tra sabato e domenica poco al di fuori del centro storico. I ladri, sicuramente una banda organizzata e ben rifornita di attrezzi per lo scasso, una volta entrati nella casa del professionista hanno smurato la cassaforte per poi portarla in un luogo tranquillo per poterla forzare e svuotarla dei beni che si trovavano all'interno. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stato il giorno dopo una signora di Anagni che ha trovato nei pressi della propria abitazione la cassaforte, ormai completamente vuota. Vicino alla cassaforte si trovavano però i documenti del proprietario dell'abitazione.

Ed è proprio facendo riferimento a quelli che la signora si è messa in contatto con i carabinieri della compagnia di Anagni, a cui ha segnalato quello che era accaduto. I carabinieri, una volta entrati in azione, hanno provveduto a chiamare lo sfortunato proprietario di casa, ed a dare il via alle indagini del caso, nel tentativo di risalire all'identità dei ladri. Si spera soprattutto nella possibilità di entrare in possesso dei filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Filmati che potrebbero, una volta visionati ed analizzati, dare informazioni preziose sull'identità dei componenti della banda. Non è la prima volta che un episodio del genere si verifica in città. Furti del genere erano stati registrati infatti per l'ultima volta nell'aprile scorso a Tufano, una delle contrade della periferia della città. E come già accaduto anche in altre circostanze, l'episodio della scorsa notte ha riportato d'attualità il tema della sicurezza.