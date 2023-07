Alatri, si taglia mentre pulisce il giardino: ventenne perde quattro dita. Trasferita a Roma per un intervento di microchirurgia

Paura nel pomeriggio ad Alatri dove una casalinga ventenne del posto si è tagliata quattro dita della mano durante alcuni lavori domestici in giardino. Immediata la chiamata al 118 e la corsa al Pronto Soccorso dell'ospedale San Benedetto di Alatri dove proprio in quel momento era in corso una manifestazione con cui sottolineare l'importanza della struttura e sollecitare la regione Lazio a non ridurne i servizi.

Dopo le prime cure, per la giovane è stato disposto il trasferimento in elicottero in un ospedale romano per tentare,

con un intervento di microchirurgia, di riattaccarle le dita della mano amputate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e se ci siano responsabilità da segnalare alla Procura della Repubblica di Frosinone.