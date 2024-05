Elezione europee 2024, Salvini: «Lega non voterà mai von der Leyen o Draghi»

"Lo posso dire stasera a Pescara, poi ad Ascoli Piceno senza paura di essere smentito dopo le elezioni: la Lega non voterà mai Ursula von der Leyen" per la Commissione europea "o Mario Draghi". Lo ha detto a Pescara, intervenendo all'auditorium Flaiano a Pescara, Matteo Salvini, leader della Lega, per la presentazione del suo libro 'Controvento'. (LaPresse)