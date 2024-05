Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da un macchinario: è grave, trasferito a Roma

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 14 maggio, all'interno di un'azienda di via Cerreto a Frosinone che si occupa di presidio e manutenzione degli impianti del gas. Per cause in fase di ricostruzione, un operaio di trent'anni residente nel capoluogo, è rimasto schiacciato da un macchinario sul quale stava lavorando. Si tratta di un 'gruppo di riduzione del gas' che gli è rovinato addosso. È scattata la procedura di emergenza, è intervenuto il personale sanitario della fabbrica e quello del 118 di Frosinone che ha deciso per il trasferimento del paziente in elicottero a Roma presso l'ospedale San Camillo dove ora si trova ricoverato. Ad indagare sull'accaduto sono gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, insieme al personale della Scientifica e del Servizio di Prevenzione della Asl di Frosinone. Stanno verificando il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di tutte le procedure di sicurezza. L'area di lavorazione è videosorvegliata e sono state acquisite le registrazioni.

