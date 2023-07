Isola del Liri, la madre ha le doglie: il bimbo nasce alla postazione del 118

Il bimbo ha fretta di nascere, i genitori non fanno in tempo ad arrivare all'ospedale di Sora: il primo vagito alla postazione Ares 118 di Isola del Liri. E' quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 7 luglio, ad Isola Liri, appunto, dov'è nato un bambino grazie alla professionalità un'infermiera dell'Ares e di una collega dell'Hospis.

La richiesrta di aiuto da parte della donna e di suo marito c'è stata intorno alla 15.30, erano diretti a Sora per un controllo e il successivo parto, ma si sono accorti che non c'era più tempo.

Si sono fermati alla postazione del 118, immediatamente il personale ha chiesto aiuto anche ad un'infermiera del vicino Hospis che si trova alla Casa della Salute: pochi minuti dopo nel lettiga dell'ambulanza è venuto al mondo, tra l'emozione di tutti i presenti, un bel maschietto.

Ha pianto, sta bene ed è stato portato assieme alla madre subito all'ospedale di Sora. Una gioia infinita per i genitori e per il personale sanitario, soprattutto per l'infermiera dell'Hospis abituata ad accompagnare i pazienti al fine vita: oggi ha sentito il vagito del piccolo. Ed è stata grande emozione. Era dagli anni 90, dopo la chiusura dell'ospedale, che non avveniva una nascita nella struttura sanitaria.