Mercoledì 15 Maggio 2024, 07:40

La Polizia Stradale di Frosinone ha arrestato due persone ritenendole coinvolte nel furto di tre mini escavatori che erano stati rubati nelle ore precedenti in un cantiere aperto nel territorio del Comune di Anagni. Con gli escavatori era stato portato via anche un autocarro Iveco utilizzato per il loro trasporto. La Stradale si è attivata subito dopo la denuncia presentata ai carabinieri ed ha iniziato ad analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza installate sulle possibili vie di fuga. In questo modo gli agenti hanno selezionato alcune aree ed in una di queste hanno ritrovato l'autocarro abbandonato ma senza i tre mezzi da cantiere. Un ulteriore esame delle telecamere ha condotto gli uomini del vicequestore Stefano Macarra fino ad un'officina che si ritrova sempre ad Anagni: al suo interno c'era un mini container nel quale era stata nascosta la merce rubata. Il titolare dell'officina è stato arrestato per ricettazione e posto ai domiciliari, mentre un’altra persona con vari precedenti che si trovava con lui è stata fermata per furto aggravato e ricettazione. Ora si trova nel carcere di Frosinone.

PREVENZIONE

La polizia impegnata anche sul fronte della prevenzione. La Divisione Anticrimine ha proposto nel mese di maggio 7 avvisi orali di cui uno per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: l’umo si trova agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico su proposta della Compagnia Carabinieri di Cassino - Nucleo Operativo e Radiomobile. Altri 6 avvisi, sempre su proposta dei carabinieri, riguardano invece reati contro il patrimonio e la persona. «Gli avvisi orali – spiegano dalla Questura di Frosinone – sono una misura di prevenzione a cui ricorre il Questore per scoraggiare individui da comportamenti illeciti o per prevenire l'escalation di attività criminali».