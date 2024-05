Atalanta-Juventus, scontri in autostrada tra tifosi prima della finale di Coppa Italia

EMBED





Momenti di tensione lungo il tratto toscano dell'autostrada A1 tra tifosi della Juventus e dell'Atalanta diretti a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia. Il primo contatto è avvenuto tra supporter bergamaschi e bianconeri nell'area di servizio Arno Ovest: sono volati insulti ma poi sono ripartiti a bordo dei rispettivi pullman, anche perché le forze dell'ordine erano presenti in gran numero e stavano svolgendo un servizio di prevenzione proprio per evitare scontri nelle aree di servizio. Poi dei piccoli tafferugli sono avvenuti nel tratto aretino dell'A1, come si vede dalle immagini. (LaPresse)