Tempi difficili per Antonella Di Pucchio, candidata a Sindaco ad Isola Del Liri, in competizione per la fascia tricolore con il sindaco uscente Massimiliano Quadrini e la candidata Debora Bovenga. Una delle sue candidate consigliere, Angela Mancini, è stata infatti esclusa dalla lista poiché non si era dimessa dalla carica che rivestiva in Comune a Santopadre al momento dell’accettazione della candidatura ad Isola del Liri. Un errore decisamente strano considerando soprattutto il suo bagaglio esperienziale come amministratrice. Lo ha stabilito la Commissione elettorale che vaglia l’aspetto formale delle candidature. Nelle ore scorse ha deciso che Angela Mancini non potrà partecipare alle elezioni comunali di Isola del Liri né nella lista Di Pucchio né in nessun’altra. Per il momento nessuno commenta e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito. Anzi la candidata Mancini ha continuato a condividere post e fotografie relative alle iniziative della lista senza fare cenno a quanto accaduto. Poche ore prima la candidata Di Pucchio aveva già dovuto incassare un altro colpo, quello inferto dal circolo locale della Destra Sociale, attraverso Enzo Peticca, segretario cittadino che, dopo la presentazione dei candidati avvenuta domenica pomeriggio, ha ufficializzato in una nota di aver ritirato l’appoggio alla candidata dopo l’ingresso del consigliere Tomaselli, con cui non corre buon sangue e fino a qualche giorno prima candidato nella lista della Bovenga.

LO STRAPPO

«Eravamo pronti a sostenere la lista civica con Antonella di Pucchio sindaco oggi, dopo aver appreso dell'ingresso di Tomaselli, sentiamo di ritirare l’appoggio. Non avevamo chiesto poltrone in cambio ma solo che non fossero candidate alcune persone. Dopo tante rassicurazioni che ci avevano fornito, a poco meno di un mese dalla tornata elettorale siamo stati portati a conoscenza che vi è stata una sorta di 'salto della quaglia'. Fare politica è una cosa seria e per farla ci vogliono persone serie. A poco meno di un mese dalla tornata elettorale siamo stati portati a conoscenza che vi è stata una sorta di 'salto della quaglia'. Le problematiche fra il nostro movimento e Mauro Tomaselli partono da lontano e sinceramente ci sentiamo traditi in quanto non volevamo tassativamente la sua candidatura nella lista. Ci sentiamo traditi. Chiediamo scusa ai nostri elettori e sostenitori ma la colpa non è nostra».

A questo punto per Antonella Di Pucchio si profilano ore faticose nelle quali dovrà rimettere in ordine le idee non tanto alla luce del mancato sostegno politico del partito di destra quanto sulla mancanza della candidata Mancini.