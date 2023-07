Frosinone, colpo di pistola alla stazione ma non risultano feriti: è giallo. Trovato un bossolo

Un colpo di pistola forse esploso al culmine di una lite ma che fortunatamente non provocato feriti: è accaduto giovedì sera intorno alle 23 nella zona della stazione a Frosinone. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra mobile la lite è scoppiata tra due gruppi di ragazzi e poi all’improvviso è stato esploso un colpo di pistola avvertito in maniera nitida dai residenti del quartiere Scalo.

Sono stati loro a dare l’allarme al 113.

Gli uomini del vice questore Flavio Genovesi hanno raggiunto il posto ed effettivamente hanno individuato e recuperato sull’asfalto un bossolo che ora è stato affidato ai loro colleghi della Polizia scientifica. L’esame delle striature sul metallo consentirà di stabilire se il colpo sia stato esploso da una pistola già utilizzata in altri eventi criminali e quindi repertata nella banca dati del ministero dell’Interno. In giornata sono state acquisite le immagini delle telecamere che registrano i movimenti nella zona dello Scalo, per ricostruire chi fosse presente a quell’ora e cosa sia accaduto. Il sospetto, per il momento, è che il colpo sia stato sparato in aria per sedare la lite ed evitare che degenerasse. Al Pronto Soccorso dell’ospedale di Frosinone non risultano feriti da arma da fuoco curati nelle ultime ore.