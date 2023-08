Domenica 6 Agosto 2023, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:49

Il multipiano incompiuto nel cuore della città. Il cosiddetto parcheggio di San Francesco', perché adiacente all'omonima porta della seconda cerchia di mura megalitiche, è una realtà dal 2021 quando l'allora Giunta Morini, dopo quasi quindici anni dal primo progetto, ha inaugurato il piano a raso, con poco meno di 30 posti auto. Ma il manufatto, ad oggi, sembra una sorta di ecomostro perché, benché progettato con attenzioni e specifiche ecosostenibili che dovrebbero mimetizzarlo con l'ambiente circostante, da diversi anni chi arriva in città dalla via d'accesso principale, si trova davanti uno spettacolo poco piacevole.

Le antichissime mura ciclopiche in alto sulla rocca e i palazzi del centro storico, infatti, contrastano con la struttura in cemento armato completamente spoglia e non rifinita del nuovo parcheggio. Uno "schiaffo" per chi arriva.Il progetto preliminare del multipiano, come detto, è datato 2003 e nel 2009 il progetto ha visto alcune importanti modifiche poi bloccate dalla Soprintendenza. Dopo altri due anni, nel 2011, l'iter burocratico è ripartito ma nel 2015 un nuovo stop ne ha rallentato ancora il corso. In quell'anno, infatti, durante alcuni scavi, vennero alla luce diversi reperti archeologici che hanno necessitato di un percorso autorizzativo lungo ben sette anni. L'ultimo sprint, appunto, nel 2011 ha portato, quantomeno, al completamento del piano a raso e dei primi 28 posti auto con la prospettiva futura, incerta, di completare l'opera con gli altri due piani che, strutturalmente, già sono stati edificati, cercando nuove fonti di finanziamento. I nuovi fondi sono arrivati nel 2019, quando la giunta comunale ha pensato di chiedere alla Commissione paritetica di esprimersi circa la proposta di rimodulare i consistenti finanziamenti relativi ai "Contratti di Quartiere II".Lo stralcio di alcune opere inizialmente previste e ritenute non più necessarie, infatti, ha fatto deviare le risorse su altri interventi considerati più urgenti. La commissione si è espressa favorevolmente, destinando oltre 540 mila euro per la ristrutturazione del Palazzo comunale e un milione e settecento mila euro proprio per il completamento del parcheggio di San Francesco. Entrambe le opere, in particolare il multipiano, infatti, ricadono appieno come posizionamento geografico, in quello previsto per gli interventi dei Contratti di Quartiere II tra il quartiere Civette e la zona di Portadini. Dal Comune, proprio in questi ultimi mesi, si starebbe lavorando per accelerare le procedure per la pubblicazione del bando di gara per il completamento dell'opera che, tuttavia, ancora non compare sull'albo della centrale unica appaltante della Provincia. Il completamento del multipiano sarebbe fondamentale anche in vista della perdita di posti auto che arriverà dalla trasformazione dell'attuale parcheggio sottostante il Girone in campetto sportivo e aggregativo, così come era decenni addietro.