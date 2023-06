Giovedì 15 Giugno 2023, 09:19

Sono passati venti anni ma forse, stavolta, il parcheggio multipiano di viale Garibaldi ad Isola del Liri sarà ultimato e consegnato alla città. Siamo al progetto esecutivo e a una ulteriore spesa di 280 mila euro. I lavori si divideranno in due lotti per la conclusione e l'apertura al pubblico. Intanto, resta in stato di abbandono.

«I lavori di completamento della mega struttura realizzata nella zona del vecchio lavatoio spiega il sindaco Massimiliano Quadrini - riguardano un duplice intervento: uno di natura edile, con la realizzazione della pavimentazione e la tinteggiatura ed uno di natura impiantistica. Occorre infatti mettere a norma l'impianto elettrico e realizzare quello antincendio e di illuminazione». Il multipiano è senza dubbio una struttura di vitale importanza per la città, essendo il parcheggio alle spalle della cascata Grande in pieno centro cittadino di fianco al palazzo del Municipio.

I PROBLEMI

Ci sono voluti vent'anni, tra costruzione, affidamento, fermo e ripartenza. Fu dato in concessione per 99 anni al privato che aveva acquistato l'ex feltrificio Pisani e lo stava convertendo ad un albergo, ma nel corso d'opera la ditta fallì ed il Comune prima di rientrare in possesso del bene ha dovuto attendere quasi 10 anni: «Rivendico la natura del parcheggio alla mia amministrazione ha commentato l'ex sindaco Bruno Magliocchetti - progettato e finanziato negli anni '90 del secolo scorso. Il parcheggio multipiano era ed funzionale alla pedonalizzazione del centro storico, prevista dal progetto globale di riconversione della città delle cascate da antica città-fabbrica a città parco fluviale». Ma era, ed è, ancora inaccessibile.Del parcheggio, nato sulle ceneri del vecchio lavatoio di San Giuseppe, infatti, al momento è utilizzabile solo la parte superiore, quella scoperta per intenderci e lo si può raggiungere solo da Viale Garibaldi dalla parte inferiore, quella superiore del viale è chiusa da anni da una catena. Il resto è nelle condizioni che si possono vedere dalle immagini di questa pagina.«Il parcheggio sarà ultimato entro la fine del 2023 e verrà inaugurato continua il sindaco Quadrini - Una volta completato l'intervento la città di Isola del Liri, sempre più proiettata ad una trasformazione turistica, potrà contare su un'area nel cuore del centro cittadino. Un'opera fondamentale per vivibilità e la fruibilità della città delle cascate». Lo stesso sindaco sottolinea: «Abbiamo inserito il progetto del multipiano tra le priorità del nostro mandato elettorale. Garantiremo altri 70 posti auto circa, a beneficio degli isolani, delle attività commerciali e dei visitatori. Si tratta di un grande risultato che rende orgoglioso me e la mia squadra e che ci gratifica per l'impegno profuso in questi anni. La nostra città cresce e migliora di giorno in giorno e lo dimostra lo straordinario flusso turistico nei fine settimana e la risposta positiva dei visitatori». Nella salita che immette al parcheggio c'è da risolvere il problema relativo al cantiere di una struttura in ristrutturazione, le transenne hanno diviso a metà la carreggiata rendendo la strada a collo di bottiglia, solo un auto può salire o scendere.Gianpiero Pizzuti