Muore dopo una caduta in casa, dolore a Castelliri per la scomparsa dell’imprenditore Fava: oggi pomeriggio i funerali

Comunità in lutto a Sora e Castelliri e nell’intero comprensorio. Dopo un’agonia durata dieci giorni è morto all’età di 75 anni il noto imprenditore nel settore dell’arredamento Giuseppe (Adriano) Fava. Il 18 aprile scorso era caduto da una scala mentre effettuava dei lavori domestici nella sua abitazione della Piana di Castelliri. Ha lottato nell’ospedale romano del San Camillo dove era stato elitrasportato in gravissime condizioni dal 118 a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto al suolo.

Fin dai primi giorni la situazione era apparsa critica ma la speranza non era mai venuta meno.

Ieri notte, dopo essersi aggravato sensibilmente, il decesso tra sconcerto e commozione dei familiari e degli amici. La famiglia ha disposto la donazione degli organi, ultimo atto di generosità dell’uomo da decenni molto conosciuto e stimato in tutta la provincia ed oltre. Oggi i funerali nella chiesa dell’Immacolata alle 16, mentre la salma giungerà nel luogo di culto della contrada Selva di Isola del Liri circa un’ora e mezza prima.

Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia, come detto molto conosciuta e stimata in tutta la provincia. Giuseppe Fava, per tutti Adriano, era un professionista ed un uomo da altri tempi, un “signore“ così lo definiscono tutti, un lavoratore onesto e per bene, sempre disponibile e cortese che aveva consolidato con serietà e passione un’attività imprenditoriale nel settore del mobile. Tanti anche i messaggi di vicinanza da parte dei colleghi di lavoro e del mondo imprenditoriale.