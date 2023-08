Successo per "Palco Libero" ad Alatri. Sono state tre serate ricche di emozioni e libertà di esprimersi. Una seconda edizione che ha visto esibirsi quarantadue partecipanti ognuno con la propria arte. Solisti e band, cantanti, chitarristi, violinisti, ballerini, ginnasti; i coraggiosi performers sono stati: Max Galante (cantante) con Vincenza Fanella, Martina Fontana (cantante), Country line dance Formazione Danza Iolanda Rocchi (danza), Azzurra Pacitto (danza latino americana), Cristini Nicolas e Michael Campoli (chitarre), Daniela Lombardozzi (cantante), Avveniri Beatrice e Gaia Paglia (danza e ginnastica artistica), Leonardo Paniccia (cantante), Morgana Band, Amanda e la sua Band, Lorenzo Fiorini & band, Massimo dell’Uomo e figlia (chitarra e voce), Cristiano Libero Arduini (violino e mandolino), Paolo Colazingari (cantante), Carlo Maddaleni (canzoni anni 60-70), Oreste Datti (il Califfo ciociaro), Jason D’Ascani, Gabriele Costa, Elisa Ceccani, ‘Bailar es mi vida’ con la maestra Rachele Mocci ed, infine, per la serie ‘Perfetti sconosciuti’ la serata con gruppi musicali emergenti con la partecipazione dei Back to Future e il direttore artistico Mattia Pietrobono. Soddisfazione ed entusiasmo sia da parte del Delegato alla cultura Sandro Titoni, sia del sindaco Maurizio Cianfrocca per la folta partecipazione di concorrenti e di pubblico. Appuntamento con la terza edizione la prossima estate. Domani l’approfondimento sull’edizione cartacea de Il Messaggero Frosinone.

Andrea Tagliaferri