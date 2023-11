Pnrr, hosting capacity: Enel si aggiudica progetti per 3,8 miliardi. 3,5 sono dedicati alle reti

Il Pnrr ha visto Enel aggiudicarsi progetti per 3,8 miliardi di euro: 3,5 saranno dedicati alle reti, di cui 1,8 a quelle del Mezzogiorno. Obiettivo? Aumentare di 5,5 Gigawatt la hosting capacity della rete così da poter accogliere la produzione di impianti rinnovabili distribuiti. Ma non solo. Con le risorse messe in campo dal Pnrr si punta anche a sostenere l’elettrificazione dei consumi energetici, dando più capacità in termini di aumento di potenza a 1,5 milioni di punti di consegna. In questo modo, più di sei milioni di italiani avranno la possibilità di elettrificare i propri consumi. E ancora: i 3,5 miliardi del Pnnr per le smart grids di Enel verranno sfruttati dall’azienda per accrescere la resilienza dell’infrastruttura e proteggerla, su tutto il territorio nazionale, da eventi meteo straordinari. Enel, inoltre, sempre allo scopo di incrementare la hosting capacity e di accelerare la digitalizzazione delle reti di distribuzione, ha presentato ulteriori proposte di progetti all’interno del Repower Eu, il capitolo aggiuntivo del Pnrr presentato dal governo con misure a favore del risparmio energetico per oltre 19 miliardi di euro.

