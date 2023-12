Azzurra Caltagirone: «Dalla carta ai social, i nostri primi 145 anni»

«Dalla carta ai social, i nostri primi 145 anni raccontati attraverso le pagine del quotidiano. Il Messaggero è la casa di tutti gli italiani e di tutti romani, siamo qui per dividere i fatti dalle opinioni e ascoltare». Le parole di Azzurra Caltagirone, ad de Il Messaggero, in occasione dell'accensione della sede storica del giornale per i suoi 145 anni.

L'istallazione visiva delle prime pagine storiche, progettata da Enel X, è stata accesa questo pomeriggio sulla facciata di via del Tritone. Resterà attiva per tutte delle festività, con le pagine che hanno raccontato i momenti più significativi: dalla primissima edizione del 16 dicembre 1878, a quella del 4 giugno 1882 che annunciava ai lettori la morte di Garibaldi, a quella del 5 giugno 1946 che dava conto del referendum istituzionale al quale, per la prima volta, avevano partecipato anche le donne con più di 25 anni. E ancora quella del 21 luglio 1969 che annunciava lo sbarco del primo uomo sulla luna.

Il Messaggero si illumina per i suoi 145 anni: le immagini del videomapping sul palazzo di via del Tritone