Piediluco, il lago è green: tra vele e barche elettriche Nasce un nuovo polo nautico

Il lago di Piediluco è sempre più sostenibile dopo il protocollo d’intesa firmato tra Enel Green Power e Amici della Vela Piediluco. L’accordo segna una nuova fase di collaborazione tra l’ente elettrico e lo sport veliero con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio. Il colosso elettrico ha concesso in comodato d'uso un "fetta" di terreno adiacente il canale Velino e il lago di Piediluco per attività connesse alla pratica della vela, nel rispetto dei vincoli urbanistici e ambientali, e prevede la realizzazione di infrastrutture leggere e non invasive, con l’utilizzo di materiali ecosostenibili, per il deposito delle attrezzature. Inoltre, l'accordo prevede la possibilità di avviare altre attività parallele legate alla nautica, al fine di apportare sviluppo e crescita del territorio; tra queste, si ipotizza la creazione di una flotta di piccole imbarcazioni a propulsione elettrica, destinate non solo all'uso dell'associazione ma anche ai turisti interessati a visitare il lago e l'antico borgo. E questa è una novità assoluta che potrebbe diventare la curiosità dei turisti già dalla prossima stagione estiva ed anche l’inizio di una nuova fase di tutela delle acque del lago troppo spesso solcate da motori a scoppio anche di grossa cilindrata. Ci vorrà ancora del tempo per vedere navigare sullo specchio d’acqua imbarcazioni a propulsione elettrica ma l’importante che anche sul bacino di Piediluco si comincia a pensare green e questa è una cosa positiva in quando attualmente sia i catamarani che i battelli sono tutti a trazione a scoppio contribuendo in modo significativo all’inquinamento delle acque anche se questi mezzi di trasporto non sono i soli responsabili dello stato eutrofico delle acque che proprio in questo periodo cominciano a cambiare colore. L'iniziativa è nata da un progetto presentato dagli Amici della Vela all’ Enel per diffondere la pratica della vela nel rispetto dell'ambiente, nonché per sensibilizzare la comunità locale sui temi della salvaguardia dell'ecosistema lacustre, delle energie rinnovabili e del turismo sostenibile. Attualmente la flotta veliera è attraccata sul lungolago al centro del paese ma presto, realizzati i pontili, sarà spostata nella nuova sede. Il protocollo è stato sottoscritto da Monica D’Aco, responsabile Area idroelettrica Centro Ovest Enel Green Powe, e da Fausto Proietti, presidente degli Amici della Vela Piediluco. In rappresentanza del Comune di Terni, è intervenuto il consigliere Claudio Batini che ha portato il saluto anche del sindaco Stefano Bandecchi e dell’assessore allo sport Marco Schenardi. L’Associazione si è messa subito al lavoro ed ha già presentato al Comune i progetti riguardanti le strutture da installare vicino al lago mentre si sta lavorando sull’area che, decine di anni fa, i vigili del fuoco scelsero come lo loro sede .