Il Messaggero si accende: il 6 dicembre la sede di via del Tritone si illuminerà con la sua storia

In occasione dei 145 anni di storia del quotidiano, un’illuminazione scenografica si accenderà sulla sede storica de “Il Messaggero”, l’elegante palazzo ad angolo su Via Del Tritone.

Uno spettacolo dinamico di luci colorate animerà le facciate del Palazzo in sincronia con un videomapping emozionale sulla porzione centrale dell’edificio, che racconterà i nostri 145 anni di vita. Dalla prima pagina del 16 dicembre del 1878 fino agli ultimi avvenimenti in tempo reale sul IlMessaggero.it.

Verranno documentati i momenti più importanti per il nostro Paese attraverso pagine iconiche, firme di illustri personaggi che hanno scritto la storia del Messaggero ed immagini che hanno caratterizzato gli eventi e la loro descrizione.

Enel X, attraverso tecnologie led di ultima generazione e comunicazione wireless tra i sistemi audio-luce-video adottati, consentirà di esaltare l’architettura del Palazzo per uno spettacolo immersivo che sarà occasione per rivedere passaggi decisivi per la vita del Paese e di ognuno di noi.

Appuntamento dal 6 al 31 dicembre 2023 a via del Tritone 152 per un selfie con la storia insieme al Messaggero, un giornale #condivisodal1878.