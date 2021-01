Le soldatesse musulmane in Sud Africa potranno indossare il velo sopra l'uniforme militare

L'esercito del Sudafrica ha dato il via libera alle donne musulmane di indossare l'hijab (il velo) sopra la uniforme militare. Una svolta. E' quanto reso noto dal Legal Resources Center, organizzazione per i diritti che aveva sollevato il caso in tribunale, in seguito ad una montagna di polemiche in seno alle Forze di difesa del Sudafrica (Sandf).

«La politica dell'abbigliamento religioso militare e' stata aggiornata di conseguenza, il che consente a una donna musulmana di indossare la sua sciarpa», ha dichiarato il portavoce militare generale di brigata Mafi Mgobhozi. La battaglia inizialmente era stata portata avanti da da Fatima Isaacs, ufficiale di fede musulmana accusata di aver disobbedito alle regole in vigore in materia di abbigliamento.

