Serie C, la Feralpisalò travolge il Teramo (3-1)

Il Teramo rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria e viene travolto dalla Feralpisalò al “Turina” (3-1).Gara condotta dai Leoni del Garda che, nel primo tempo, hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Miracoloso Lewandowski nel negare per tre volte il gol ai padroni di casa in tre distinte azioni (tra cui su Caracciolo lanciato a rete).A divorarsi il vantaggio, ad inizio ripresa, è invece il Teramo quando Piccioni prova di esterno destro la deviazione verso la porta, trovando però De Lucia a respingere con i piedi.La gara cambia in quel momento con Caracciolo che poco dopo trova il suo primo gol in campionato e con Ferretti che, qualche minuto più tardi, vede Lewandowski fuori dai pali, insaccando dai 40 metri.La Feralpi passa anche con Scarsella, più rapido di tutti nel raccogliere una respinta del portiere biancorosso dopo un suo colpo di testa. Il gol di Ranieri, direttamente da calcio di punizione, serve solo per il tabellino. Il Teramo abbozza un forcing nel finale con un paio di tentativi di Zecca e Barbuti, ma il risultato non cambia. Sabato prossimo biancorossi a Rimini.FERALPISALO’ - TERAMO 3 - 1Feralpisalò: De Lucia; Tantardini (6’st Dametto) Legati, Marchi P.; Corsinelli (8’st Ferretti), Vita, Pesce, Scarsella, Parodi; Caracciolo (25’st Magnino), Guerra (25’st Marchi M.). A disp.: Livieri, Mordini, Ambro, Raffaello, Martin, Hergheligiu, Moraschi. All.: Toscano.Teramo: Lewandowski; Ventola, Piacentini, Speranza, Fiordaliso; Spighi (42’st Zecca), Proietti, Ranieri; Bacio Terracino (22’st Fratangelo), Di Renzo (22’st Barbuti), Piccioni. A disp.: Pacini, Vitale, De Grazia, Mastrilli, Zenuni, Cappa, Persia, Altobelli. All.: Zichella.Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.Reti: 10’st Caracciolo; 13’st Ferretti; 38’st Scarsella; 44’st Ranieri.Note: ammoniti Marchi P., Pesce, Legati; recuperi 1’ e 4’.