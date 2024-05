Il figlio lotta tra la vita e la morte: la città si mobilita per aiutarla

L’Aquila dal grande cuore. La città protagonista in positivo di una bella storia di solidarietà, grazie all’intervento di Mara Marinangeli, donna straordinaria e sempre attiva nel campo della solidarietà e dell’aiuto ai più bisognosi. La signora Sara avrà una casa grazie ad una signora aquilana che vive in zona ospedale e che le metterà a disposizione la sua abitazione per il tempo necessario ad assistere suo figlio, un ragazzo di 20 anni, che è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Salvatore. Ma l’aspetto bello di questa vicenda è che in tantissimi hanno risposto all’appello urgente di Mara proponendo varie soluzioni per aiutare la donna che non ha mezzi per spostarsi da un eventuale alloggio in ospedale, dove si reca per tutta la giornata per stare vicino al figlio, che ha avuto un brutto incidente.

Mara, la signora Sara l’ha conosciuta per caso perché c’è da dire che questa famiglia non ha chiesto alcun aiuto, passando in quella sala di attesa in rianimazione dove in tanti si fermano per avere notizie dei propri cari. Da mamma a mamma non è rimasta indifferente alle lacrime di quella donna, chiedendo cosa potesse fare per lei. Perché ora il punto è un altro. Far sì che il ragazzo riesca ad uscire da questo incubo e tornare presto a casa con mamma e papà. La problematica purtroppo è nata perché non si trovano affitti per brevi periodi e di qui l’appello.

In tanti passeranno da lei anche per un saluto, un caffè e una parola di conforto, perché il grande cuore degli aquilani che di solidarietà ne hanno avuta tanta dopo il sisma non poteva rimanere sordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al di là di tante parole forse inutili, una riflessione però si dovrebbe fare. Sulla necessità di creare una vera rete di accoglienza per le famiglie non aquilane che vivono queste situazioni. Questo si, al di là della solidarietà.