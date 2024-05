Volley, Federica Bruni convocata in Nazionale

Dalla costa ortonese alla conquista del Giappone. L’abruzzese Federica Bruni è nell’elenco delle 14 atlete convocate dalla Nazionale italiana in vista del Mondiale di pallavolo per sorde. Il torneo, giunto alla quinta edizione, verrà disputato dal 21 al 30 giugno a Tomigusuku, nell’isola giapponese di Okinawa. Per Bruni, che di ruolo fa il libero, ormai la maglia azzurra è come una seconda pelle: a 23 anni, fra under 21 e Nazionale maggiore, è la sua ottava convocazione a partecipare a competizioni internazionali. «Sono molto orgogliosa e emozionata – dice Federica, oroginaria di Ortona, in provincia di Chieti– Ogni volta è sempre una nuova grande esperienza, un nuovo viaggio, questa volta in un Paese così lontano come il Giappone. Non vedo l’ora di salire in aereo». La prima chiamata ai raduni della Nazionale è arrivata nel settembre 2014, a 13 anni. Da quel momento Federica in azzurro ha collezionato tante medaglie (4 argenti, 2 ori e un bronzo) su palcoscenici mondiali, continentali e paralimpici. L’ultima, quella di bronzo, è arrivata lo scorso anno agli Europei in Turchia, e ha garantito al gruppo l’accesso ai prossimi Deaflympics che si terranno a Tokyo nel 2025. Anche a livello individuale Federica Bruni ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi, su tutti il premio come miglior giocatrice italiana all’europeo under 21 di volley per sorde nel 2016, un successo che l’ha consacrata definitivamente in Nazionale maggiore. «Partirò per il Giappone con l’obiettivo di aiutare la squadra nelle difficoltà senza mai mollare. Sono tra quelle che hanno più esperienza a livello internazionale e voglio essere d’aiuto a tutte le mie compagne, soprattutto alle più giovani». Al Mondiale anche Francia, Kenia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti. Le azzurre, vice campionesse in carica, faranno di tutto per prendersi una rivincita dopo la sconfitta subita in finale nel mondiale 2021, proprio in Italia, per mano della Turchia detentrice del titolo. «Ci sarà come sempre da sudare molto. Noi ci siamo po’ rinnovate e di fronte avremo squadre fortissime come Stati Uniti, Turchia, Giappone e Ucraina. Ci metteremo tutta la nostra grinta ed entusiasmo per portare a casa di nuovo un risultato positivo», dice.

