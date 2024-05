I tifosi della Ternana preparano la spedizione dei mille

Voglia di Ternana, voglia di vittoria, voglia di salvezza. I tifosi, dopo la vittoria sul Catanzaro, ci credono. Al punto di essere pronti pure loro a fare la loro parte a Piacenza, allo stadio Garilli, nella sfida alla Feralpisalò dell'ultima giornata di serie B. Si sta preparando un vero esodo, mentre in città si sta pure pensando ad allestire il maxischermo. Alla fine del primo giorno di prevendita si andava già verso il traguardo di mille biglietti acquistati dai sostenitori ternani. In campo, la squadra punterà a vincere per sperare nella salvezza diretta (ma dipenderà anche dai risultati sugli altri campi), o nel peggiore dei casi a mantenere la possibilità di andarsi a giocare tutto ai playout, con il vantaggio di essere quintultimi, giocare la gara di ritorno in casa e avere a disposizione anche due pareggi.

Già nelle prime due ore successive all'inizio della prevendita erano stati acquistati più di seicento biglietti nel settore ospiti della Curva Sud dello stadio Garilli. Saliti, poi, durante il resto del pomeriggio fino al migliaio. I tifosi sono pronti a organizzarsi con ogni mezzo. Ci sono già due pullman praticamente riempiti, mentre altri si sono organizzati per affittare pulmini e vetture per più posti. Ad organizzare i due pullman è il Centro coordinamento Ternana clubs, ma se ne potrebbero aggiungere altri da alti gruppi. Anche perché la richiesta è tanta. «Sono i due mezzi che siamo riusciti a prenotare - dice il presidente del centro, Claudio Maggi - e sicuramente li riempiremo. So che è difficile trovarne altri, come è difficile trovare pulmini a noleggio, essendo stati già prenotati. Il popolo rossoverde su sta mobilitando. Sono sicuro che, nonostante i tanti chilometri e nonostante si giochi in un venerdì sera lavorativo, saremo tanti». Il club RoccaRossoverde ad esempio, non è riuscito a trovare i pullman, ma ha organizzato i pulmini: «Anche noi - dice il responsabile, Anacleto Petigliani - abbiamo avuto tante richieste. Il primo giorno di prevendita testimonia come la Ternana possa contare sull'amore di una base fatta da quei tifosi che sono sempre e comunque presenti». Donatella Piemonti, degli "Mbriscolati de Fere", conferma la difficoltà nel reperire pullman: «Su Terni non c'è nulla, da fuori costerebbero troppo.

Noi ci organizziamo con le auto. Ne abbiamo già riempite tante».

In campo, la squadra si allena a porte chiuse per questa sfida, decisiva. L'allenatore Roberto Breda deve pure stavolta cambiare la difesa. Mancherà Tiago Casasola, per squalifica. Rientra Gabriele Boloca che ha scontato la sua. Potrebbe giocarsi lui, con Fredrik Sørensen, un posto nei tre dietro. Per il resto, non si prevedono recuperi. Gli infortunati restano quelli. A Piacenza potrebbero esserci pure loro, per fare gruppo e sostenere i compagni di squadra.