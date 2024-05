Venerdì 10 Maggio 2024, 16:04

L'AQUILA - Gran lavoro nel pomeriggio di oggi da parte dei vigili del fuoco del comando dell'Aquila e del distaccamento di Sulmona lungo la Statale 17, nel tratto compreso tra Rocca Pia e Sulmona.

Per motivi che sono ancora in via di accertamento un mezzo pesante che trasportava solfato di calcio, si è ribaltato, dopo un principio di incendio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il conducente all'ospedale non in gravi condizioni. Dopo poco sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Una volta appaurata la tipologia del materiale trasportato, i vigili del fuoco hanno assicurato che il mezzo non avesse perdite della particolare sostanza.

Infine è stato fatto intervenire sul posto un mezzo sempre dotato di cisterna per travsare il solfato di calcio dal mezzo incidentato. Per effettuare questo lavoro è stato necessario chiudere per un po' di tempo parte della Statale 17. Molto probabilmente il surriscaldamento del sistema frenante del mezzo pesante ha innescato l'incendio e l'impossibilità da parte del conducente di fermarlo.