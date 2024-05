Venerdì 10 Maggio 2024, 16:03

L'AQUILA - Nella notte di ieri personale della Squadra Volante della Questura di L’Aquila, procedeva all’arresto di una donna classe 1990 di nazionalità lituana, con precedenti di Polizia.

Nei fatti, i poliziotti, allertati dalla Sala Operativa, intervenivano in via Colle Pretara per segnalazione di una donna, in evidente stato di ebbrezza, che infastidiva i passanti. La stessa donna, dopo essersi rifiutata di fornire le proprie generalità agli agenti, iniziava ad inveire contro gli stessi, minacciandoli di morte e veniva immobilizzata, non senza fatica, dopo che aveva utilizzato due bottiglie di birra in vetro estraendole dal proprio zaino, scagliandole addosso agli agenti. Successivamente, fatta salire a bordo della Volante, scalciava violentemente all’interno nell’auto di servizio, provocando dei danni al veicolo in servizio di polizia. Di qui l'arresto per resistenza, violenza minaccia e danneggiamento.

Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza di convalida, con contestuale applicazione della misura cautelare di presentazione giornaliera presso la Questura, con obbligo di firma. Si tratta del primo arresto degli agenti coordinati dal nuovo dirigente della Squadra volnate della Questura, Francesco D'Amico.