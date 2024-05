Scontri a Pineto, Atri, Campli: scendono in campo i big

Scontri, duelli in famiglia e qualche sorpresa all’atto di depositare le liste nei 22 Comuni al voto in provincia di Teramo. A Pineto sfida due: Alberto Dell'Orletta per il centrosinistra e Cleto Pallini, ex segretario di Italia Viva, che ha raggruppato anche tutta l’area di centrodestra. I due provengono dall'ex amministrazione di centrosinistra a guida Robert Verrocchio, entrambi suoi vice sindaco. Corsa a due anche ad Atri, dove all’ultimo momento il centrosinistra ha deciso di convergere sul nome di Azione, Giammarco Marcone, già consigliere comunale che sfiderà il sindaco uscente Piergiorgio Ferretti (centrodestra). Il comune Ducale torna al voto, dopo un anno e le elezioni annullate.

A Campli sono scesi in campo i big dell’Emiciclo, con il consigliere regionale Sandro Mariani (Pd) che sponsorizza la candidatura della sorella Fabiana, ingegnere Anas in maternità, che sfiderà l’uscente di centrodestra Federico Agostinelli, che ha candidato l’ex assessore regionale Pietro Quaresimale (Lega). Scontri accesi a Mosciano Sant’Angelo dove sia il centrosinistra che il centrodestra si spacchettano. Da una parte il sindaco uscente Giuliano Galiffi, dall’altra il suo assessore Luca Lattanzi, con cui si è consumata da tempo una spaccatura. Diviso anche il centrodestra con le candidature a sindaco della consigliera Nadia Baldini e di Ercole Core, medico. Nella lista di Core spicca la consigliera provinciale “gattiana” Maria Cristina Cianella. Centrodestra diviso anche a Sant’Egidio alla Vibrata con sfida a tre. L’amministrazione uscente di Elicio Romandini appoggia il candidato di centrosinistra Luigino Medori (Pd) mentre per le due di ispirazione opposta i candidati sono l’ex assessore Annunzio Amatucci e Alessandro Forlini. Ad Ancarano sfida a due in "famiglia" con l’uscente Pietrangelo Panichi, arrivato al terzo mandato e in corsa per il quarto, che sfiderà la sua vice sindaca Elisa Forlini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Torricella Sicura la vice sindaca Monica Di Blasio, per il centrosinistra competerà con il primo cittadino uscente Daniele Palumbi, così ad Arsita dove la sindaca uscente Catiuscia Cacciatore se la vedrà con l’attuale vice Ettore Trosini mentre a Montefino l’uscente Ernesto Piccari sfiderà il suo ex vice Gianluigi Giammarino (Pd). A Torano Nuovo l’uscente Anna Ciammariconi sfiderà il consigliere di Fdi ed ex vice presidente della Provincia, Luca Frangioni. Corsa a due anche a Sant’Omero dove il primo cittadino uscente Andrea Luzii se la vedrà con la candidata di centrodestra consigliera comunale Nadia Ciprietti. A Penna Sant’Andrea l’uscente Severino Serrrani compete con Nicola Salini per il centrosinistra, così a Corropoli dove si ripropone il duello tra l’uscente Dantino Vallese e Franco Falò e a Morro D’Oro con l’uscente Romina Sulpizii e la competitor di centrosinistra Valeria Maiorani. A Canzano sarà sfida a tre con l’uscente Maria Marsilii, contro due ex amministratori: Franco Campitelli e Biagio Di Pietro. A Castiglione Messer Raimondo lista unica per l’uscente Vincenzo D’Ercole, che dovrà vedersela solo con il quorum, mentre a Rocca Santa Maria, comune di 471 abitanti, tre i candidati a sindaco: l'uscente Lino Di Giuseppe, il consigliere Gabriele Di Giammartino che scende in campo per arginare l’entrata in Comune di Guglielmo De Santis. A Tossicia sfida tutta di centrosinistra: il candidato del Pd Nando Timoteo correrà contro Franco Tarquini, ex sindaco. Due civici a Cermignano con Danilo Del Cane ed Elisa Marchiselli, così a Cellino Attanasio con l’uscente Giuseppe Del Papa e Giovanna Modesti. A Fano Adriano sfida inedita tra Luigi Servi e Francesco Riccioni. A Colledara corsa a due: l’uscente Manuele Tiberii sfiderà l’ingegnere Sabatino Di Leonardo.