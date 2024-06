Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:00

Da Penne, dove lavora e vive, si vede il podio dello Strega, il famoso premio nazionale di letteratura. Lo si vede con gli occhi di Donatella Di Pietrantonio, che ha firmato "L'età fragile" (Einaudi): è infatti considerata la grande favorita. Il riconoscimento le dovrebbe essere attribuito in base alle forti indiscrezioni che circolano, e soprattutto alla luce del fatto che il Premio Strega Giovani 2024, promosso da fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, è stato assegnato proprio a lei, la scrittrice naturalizzata pennese (è originaria della teramana Arsita). È accaduto proprio ieri, quando è stata celebrata l'undicesima edizione: a Donatella Di Pietrantonio è stato assegnato il premio da una giuria composta da oltre mille studentesse e studenti provenienti da 106 scuole secondarie superiori in Italia e all’estero che hanno letto tutti i libri in concorso. La vincitrice dell'undicesima edizione, con 138 preferenze su 605 voti espressi, è stata annunciata al Teatro di Tor Bella Monaca, a Roma, prima tappa del nuovo progetto della fondazione Bellonci "Storie di Periferia. Riportare le periferie al centro della storia".

LA GRADUATORIA

Per quanto riguarda le altre posizioni, al secondo e al terzo posto si sono classificate Antonella Lattanzi, autrice di "Cose che non si raccontano" (Einaudi), con 72 voti, e Chiara Valerio, autrice di "Chi dice e chi tace" (Sellerio), con 67 voti. I tre libri ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti al Premio Strega. La scrittrice pennese ha avuto la meglio tra i 12 finalisti, ovvero quelli che oggi, durante l'evento che si terrà al Teatro Romano di Benevento, si giocheranno l'ingresso in cinquina. Gli scrittori e i libri che si contenderanno L’opportunità sono, oltre alla Di Pietrantonio: Sonia Aggio, "Nella stanza dell’imperatore" (Fazi), Adrián N. Bravi, "Adelaida" (Nutrimenti); Paolo Di Paolo "Romanzo senza umani" (Feltrinelli); Tommaso Giartosio, "Autobiogrammatica" (minimum fax); Antonella Lattanzi, "Cose che non si raccontano" (Einaudi); Valentina Mira, "Dalla stessa parte mi troverai" (Sem); Melissa Panarello, "Storia dei miei soldi" (Bompiani); Daniele Rielli, "Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale" (Rizzoli); Raffaella Romagnolo, "Aggiustare l’universo" (Mondadori); Chiara Valerio, Chi dice e chi tace" (Sellerio); Dario Voltolini, "Invernale" (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi. Il vincitore del prossimo Premio Strega, che segue la vittoria di "Come d'Aria", il libro scritto da un'altra abruzzese, la vastese Ada D'Adamo – scomparsa prima della finale – per Elliott Edizioni, sarà proclamato giovedì 4 luglio all'interno di una serata che si terrà, come di consueto, nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 3; quest'anno sarà ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria. Nelle scorse settimane, poi, è stato anche assegnato il Premio Strega Europeo che è andato a Neige Sinno, con il romanzo "Triste Tigre" (Neri Pozza), e alla traduttrice Luciana Cisbani.