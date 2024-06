Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:00

Era libero dal servizio, ma a capire che quella ragazzina aveva bisogno di soccorso urgente ci ha messo un attimo. Ed è stato l’attimo che ha fatto la differenza, per la dodicenne colta da una violenta crisi epilettica lunedì sera alle giostre che, come da tradizione, accompagnano il lungo week end di festeggiamenti della Madonna dei Sette dolori, ai Colli. Lei, che si trovava bordo di una macchinina dell’autoscontro in compagnia di un’amica più o meno coetanea, è stata colta improvvisamente da convulsioni. Una situazione potenzialmente ad altissimo rischio, considerato il contesto. Daniele Marcantonio, soccorritore volontario della Life, si è precipitato immediatamente in pista, richiamando l’attenzione degli operatori che hanno subito bloccato il caotico movimento delle macchinine: «Ero in compagnia di un altro signore - racconta Marcantonio - e insieme abbiamo estratto la ragazzina dall’abitacolo mettendola nella posizione di sicurezza, vale a dire supina e girata su un fianco. Il rischio, in questi casi, è che possa subentrare del vomito, com’è puntualmente accaduto, occludendo le vie respiratorie».

La manovra è perfettamente riuscita e subito dopo la paziente è stata presa in cura da un equipaggio della Life, l’organizzazione che ha prestato servizio di assistenza sanitaria durante tutti i giorni della festa, solitamente molto frequentata. È intervenuta un’ambulanza medicalizzata. Con l’intervento di medico e personale infermieritico la ragazzina è stata stabilizzata e caricata a bordo con la barella. Durante il tragitto verso l’ospedale, non molto distante dalla zona della festa ai Colli di Pescara, è stata colta da una seconda crisi epilettica accompagnata da convulsioni. Il ricovero in ospedale è avvenuto in codice rosse e le condizioni generali, ieri, apparivano in progressivo miglioramento.

Il tutto è avvenuto intorno alle 21.45, in una situazione ambientale di grandissima confusione per via dell’affollamento. La fortuna, per la paziente, è stata incontrare sulla sua strada un soccorritore volontario preparato e competente.