Incidente ad Alba Adriatica: auto contro albero. Due feriti, uno è gravissimo

Un'auto si schianta contro un albero ad Alba Adriatica: due feriti. Uno in modo grave. L’incidente è successo verso le 14.30 di oggi sulla strada provinciale 9C, conosciuta come via del Vecchio Forte, nella parte ovest della cittadina costiera. Stando a quanto si apprende dalle primissime informazioni, un’auto con all’interni due uomini di 44 e 31 anni, è finita contro un albero.

L’impatto è stato violentissimo. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti. Sul posto sono arrivati in breve tempo la Croce Rossa di Alba, un’ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova e i vigili del fuoco di Nereto. I vigili del fuoco insieme ai sanitari hanno estratto i feriti dalle lamiere dell’abitacolo.

Ad avere la peggio è stato il 44enne che è stato trasportato in codice rosso, quindi in gravi condizioni per un politrauma e un trauma cranico, al pronto soccorso di Giulianova per poi essere trasportato al Mazzini di Teramo. Mentre il 31enne è stato portato al prono soccorso dell’ospedale di Sant’Omero con delle ferite lieve. Una volta medicato l’uomo è stato dimesso. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.