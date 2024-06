Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:00

La bimba di 9 anni investita l’altro ieri mentre faceva una passeggiata in bicicletta a Castel Castagna è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva pediatrica al Bambino Gesù di Roma: le sue condizioni sono ancora molto gravi. Mentre il conducente dell’auto che l’ha investita, C.M., di 52 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime. Il trasferimento della bambina è avvenuto ieri mattina, verso le 11, in elisoccorso. I sanitari dell’ospedale Mazzini, dove era stata trasferita in elicottero subito dopo l’incidente, hanno cercato per tutta la scorsa notte di reperire un posto disponibile nei più specialisti centri pediatrici italiani, e l’hanno trovato solo ieri nella capitale.

Il trauma cranico riportato nell’incidente è definito importante, ma la speranza è che la bambina riesca a superare questo momento critico. E comunque continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, la bambina sarebbe finita contro la Fiat Punto guidata da C.M., un uomo del posto, che proveniva in senso opposto e, il cui conducente avrebbe fatto di tutto per fermare il mezzo ed evitare l’impatto, forse dopo averne perso il controllo in un tratto in leggera pendenza. Determinanti saranno le immagini di videosorveglianza della chiesa a poca distanza dal fatto e di alcune attività commerciali e case private, ovviamente, oltre alle testimonianze dei numerosi presenti. Al conducente dell’auto, anche lui ricoverato al Mazzini di Teramo, per aver un malore dopo l’incidente, sono stati fatti i test di alcol e droga in ospedale e si attendono ancora i risultati. in più c’è il racconto dei conoscenti della famiglia che fanno sapere che il padre della bambina, originario di Castel Castagna, ma da tempo residente ad Isola del Gran Sasso per lavoro, era tornato nel suo paese per trovare la sorella e far giocare la figlia con i cuginetti. Insomma, doveva essere una giornata come tante altre: adulti che chiacchierano e bimbi che giocano nei paraggi della casa e sempre sotto l’occhio vigile dei famigliari. Purtroppo l’altro ieri non è andata così: c’è stata quella brusca frenata e il rumore secco della bici contro la lamiera dell’auto, il tutto sotto gli occhi dei parenti. «Un dramma incredibile. Le urla del papa e della zia erano strazianti», affermano i presenti.