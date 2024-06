Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:00

Non soltanto involucri di cioccolata, merendine e barrette varie. Anche l’arte comincia a fornire adeguata copertura ai traffici dei pusher pescaresi, fisiologicamente destinati a intensificarsi con l’arrivo della bella stagione che offre alle comitive di giovani maggiori occasioni di tempo libero, svago e riunione. Risponde alle caratteristiche di un andamento stagionale noto l’ultima operazione congiunta di squadra volante e squadra mobile della questura, reparti rispettivamente guidati da Pierpaolo Varrasso e Gianluca Di Frischia, che ha portato all’arresto di due ragazzi, 21 an e 29 anni, a partire da un fermo operato sul lungomare nord. La sorpresa, invece, è rappresentata dall’inedito stratagemma utilizzato dal maggiore dei due per occultare, nella camera da letto occupata in un appartamento condiviso, una scorta di ben 500 grammi di hashish suddivisi in panetti. Erano stati fissato con il nastro adesivo sul retro della tela di un quadro in bella mostra su una parete. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato il fatto che il quadro espressione artistica in una stanza piuttosto disadorna.

L’operazione era scattata poche ore prima sulla riviera nord, dove una pattuglia del 113 in transito ha notato il are piuttosto sospetto di un nutrito gruppo di giovanissimi. Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo è iniziato il fugone di tutti, in direzioni varie. Uno soltanto, il ragazzo di 21 anni, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Addosso aveva un panetto di hashish da un etto, nascosto nel borsello a tracolla; droga probabilmente destinata d essere smerciata nell’ambito della comitiva. I successivi approfondimento investigativi svolti da squadra mobile e squadra volante hanno suggerito di estendere le attività di indagine all’abitazione di Montesilvano dove risulta domiciliato il ragazzo di 29 risultato in rapporti d’affari con il primo arrestato. L’intuizione si è rivelata giusta e ha portato al sequestro dell’ulteriore mezzo chilo di sostanza stupefacente, più l’attrezzatura per la preparazione delle dosi e una discreta somma di denaro, 860 euro in banconote di diverso taglio, ritenute dagli investigatori frutto dell’attività di spaccio.