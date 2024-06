Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:00

SAN GIOVANNI TEATINO Mandato di arresto internazionale per la mamma in fuga con la figlia di 8 anni. L’accusa è sottrazione e trattenimento di minore all’estero. S.P., 36 anni, di San Giovanni Teatino, con un lavoro saltuario come donna delle pulizie e la potestà genitoriale sospesa per problemi giudiziari, ha rapito sabato 25 maggio la figlia più piccola e l’ha portata in Germania dove si sono concentrate fin da subito le ricerche.

IL PRECEDENTE

La donna venne arrestata con il marito e il figlio di 17 anni, il 19 aprile, per i reati di detenzione al fine di spaccio di 300 grammi di hashish e per la presenza di armi in casa, una pistola era addirittura carica. Il Tribunale dei minori ha subito sospeso la patria potestà ai genitori, nel frattempo al marito della donna sono stati concessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il figlio 17enne è stato collocato in una comunità per minori all’Aquila, e la moglie dopo l’interrogatorio di garanzia è stata rimessa in libertà con il solo obbligo di dimora a San Giovanni Teatino. La bambina più piccola della coppia è stata affidata ai servizi sociali del Comune e collocata dalla 19 alle 9 del mattino e nei weekend, presso la nonna materna che abita a Sambuceto. La donna poteva vedere la figlia senza restrizioni e andava a trovarla spesso a casa della madre. E così ha fatto anche alle ore 19 di sabato 25 maggio quando ha passato poco meno di un’ora con la bimba tra coccole e abbracci. Poi la bambina, stanca per la giornata al parco con la zia materna che l’aveva portata a provare i pattini nuovi, era andata a letto verso le 20,30, quasi vestita, subito dopo cena. Lo stesso aveva fatto la nonna.

IL RAPIMENTO

Quando le luci di casa si sono spente S.P., con una chiave di riserva, avrebbe aperto il portone, svegliato la figlia e con lei è fuggita in direzione Bologna, dove sarebbe salita sul bus in partenza per Monaco. Nel telefonino, che la donna ha lasciato a casa proprio per non farsi rintracciare, la polizia ha scovato due biglietti del Flixbus Bologna-Monaco, che risultano vidimati. In Germania abitano i parenti del marito, che però, sentiti dagli agenti della squadra Mobile, hanno detto di aver avuto contatti con madre e figlia. La donna, con pochi soldi in tasca e senza bagaglio, sarebbe nascosta in una zona della Baviera. Uno dei posti dove stanno cercando gli agenti tedeschi da quando la donna è ufficialmente ricercata in tutta Europa.