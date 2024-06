Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:00

Cinque dei nove appartamenti della casa pescarese per padri separati saranno presto abitati, mentre gli altri saranno assegnati nei prossimi giorni. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale, che ieri ha consegnato le chiavi degli alloggi ai primi vincitori del bando. «Ho visto la felicità e la commozione nei loro occhi, perché ora questi uomini riescono a vedere una luce nell’oscurità in cui si sono trovati – commenta Carlo Masci –. Sono orgoglioso di essere il sindaco di una città che tende la mano a chi è in difficoltà». La palazzina si trova in strada Valle Furci, sui colli tra Pescara e Montesilvano con una splendida vista sul mare. Si tratta di un fabbricato di due piani con ascensore e alcuni box auto, che era occupato abusivamente e che il Comune ha sgomberato nell’ottobre del 2020. Quando le forze dell’ordine e gli operatori della Asl hanno varcato la soglia della struttura si sono trovati davanti a una casa ben lontana dall’essere abitabile: i sanitari erano distrutti, gli infissi danneggiati, le piastrelle divelte, la sporcizia ovunque, mentre i materiali rivendibili, quale il rame dell’impianto elettrico, erano spariti.

Terminati i lavori di riqualificazione, per cui sono stati messi a disposizione 350 mila euro del bando Rigenerazione urbana del Pnrr, l’amministrazione ha deciso di mettere quegli spazi a disposizione di padri separati in difficoltà economica, che li potranno abitare a un canone ridotto che non supera i 350 euro. «Abbiamo realizzato una grande operazione sociale: è la seconda fatta in Italia e rappresenta un grande segnale di civiltà, perché non bisogna lasciare indietro nessuno – prosegue Masci –. Finora hanno risposto al bando cinque padri, di cui uno viene da fuori Pescara, e alcuni di loro hanno figli a carico». Gli uomini insieme ai figli abiteranno i cinque bilocali, mentre ai single saranno assegnati i quattro monolocali. Gli ultimi quattro appartamenti rimasti vuoti dovrebbero essere assegnati nei prossimi giorni. «Gli appartamenti assegnati saranno abitati a partire dalla prossima settimana – aggiunge l’assessore comunale alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio –. Erano gioiosi quando abbiamo consegnato loro le chiavi, finalmente molti di questi padri avranno un posto dove poter ospitare i figli. Il progetto avrà una durata di tre anni e molti altri Comuni lo stanno già imitando». Nei prossimi giorni ci sarà un secondo bando volto ad assegnare i quattro appartamenti rimasti vuoti. Poiché due terzi dei richiedenti sono stati giudicati non idonei per il primo avviso, questa volta i requisiti per ottenere la casa saranno meno stringenti. «Ci sono state 15 richieste, ma molte di queste non avevano i requisiti adatti – spiega il dirigente del settore “Politiche per il cittadino” Marco Molisani –: è una delle prime esperienze in Italia, quindi abbiamo inventato tutto noi. Ora, vista la realtà delle richieste, miglioreremo l’avviso e lo renderemo più accessibile in seconda battuta entro la fine di giugno».