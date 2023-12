Viterbo, la pugile Melissa Gemini di nuovo tricolore

Lo sport viterbese chiude il 2023 con un tricolore.

Melissa Gemini, 21 anni, si è laureata sul ring di Chianciano Terme campionessa d'Italia nella boxe femminile categoria 75 kg, superando ai punti la emiliano-romagnola Matilda Gibini.

Il successo è importante per la carriera della portacolori della Fanum di Viterbo, che è da tempo nell'orbita della nazionale italiana, poiché le permette di salire sul ring a marzo per ottenere il pass per le olimpiadi di Parigi. Anche questa volta nella manifestazione toscana ha messo in evidenza, ogni volta che è salita sul quadrato, le ottime qualità tecniche e anche atletiche di cui dispone, oltre al diretto destro che mette in difficoltà le avversarie.

Per Melissa è stato il quinto titolo italiano: «Sono felicissima ha detto e orgogliosa di questo successo. Qualche giorno di riposo e poi testa al prossimo obiettivo che sono le qualificazioni olimpiche. Ringrazio papà Giuliano e la nonna Anaima che mi sono sempre vicini».

A seguirla all'angolo nel corso dei tre round cera il maestro Egidio Calistroni che l'ha scoperta. «È migliorata sotto tutti i punti di vista ha spiegato grazie agli stage con la nazionale.

Si allena sempre con molta attenzione e determinazione e meritava questo traguardo per il grande impegno. E' un successo di cui vado fiero perché, ho sempre creduto nelle qualità e le possibilità di Melissa».

Tra i primi a complimentarsi con l'atleta l'assessore allo sport del comune di Viterbo Emanuele Aronne: «Un successo di importanza enorme per la boxe e per tutto lo sport viterbese quello di Melissa Gemini ha sottolineato - per la giovane viterbese è infatti un'affermazione che le apre le porte per ottenere il pass per le prossime olimpiadi. Un altro tassello in un puzzle ancora tutto da comporre di rilancio dello sport viterbese, più che un tassello, credo sia giusto dire una gemma preziosa anzi, un vero e proprio stimolo. A Melissa vanno i complimenti miei, della sindaca e di tutta la maggioranza e la aspettiamo in comune per festeggiare con lei questo grandissimo risultato».

Alla regina del ring ieri sono arrivati anche i complimenti del presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e quelli della delegazione Coni di Viterbo. Il mese scorso Melissa aveva conquistato la medaglia di bronzo agli europei di categoria e prima ancora ai giochi del mediterraneo in Algeria.