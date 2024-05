Giovedì 30 Maggio 2024, 05:20

Prima aggredisce la fidanzata che sbaglia a pescare e poi se la prende con suocero e cognato. Ancora guai per il 33enne che nel fine settimana scorso al lago di Bolsena ha picchiato la compagna che non era riuscita a tirare su un pesce che aveva abboccato all’amo. Ieri è tornato in Tribunale, dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza della Questura, per l’ennesima aggressione. Questa volta ai danni del suocero e del cognato.

Lunedì sera, poco prima delle 21, il 33enne avrebbe avuto un’accesa discussione con i familiari della ex. Ma la discussione ben presto si sarebbe trasformata nell’ennesima aggressione. Immediato l’allarme lanciato alle forze dell’ordine. Le volanti della polizia si sono precipitate sul posto per cercare di placare gli animi ed evitare il peggio. Con loro, in supporto, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso i due feriti e li hanno portati in ospedale. I due feriti avrebbero riportato diverse lesioni con una prognosi di circa trenta giorni. A far scoppiare la miccia sarebbe stata la denuncia sporta dalla donna, dopo essere stata picchiata sulle sponde del lago. Il 33enne pochi giorni prima aveva preso a calci e pugni la fidanzata durante una sessione di pesca al lago di Bolsena perché si era fatta scappare un pesce dalla canna e poi le avrebbe bruciato i vestiti. L’episodio è accaduto al "Fosso" sul lungolago di Grotte di Castro, una delle spiagge del lago di Bolsena vicino Viterb nel fine settimana scorso. La coppia di fidanzati aveva passato il weekend a dormire nei sacchi a pelo e nel segno del divertimento con una passione in comune, la pesca. Durante la notte passata in riva al lago era partito il segnalatore di una canna da pesca, la ragazza si è alzata ma non ha fatto in tempo a prenderlo che il pesce si è liberato dall'amo.

All'improvviso, senza alcun preavviso sarebbe iniziato il litigio. Prima le lamentele da parte dell'uomo, poi le minacce e infine l'aggressione. Dopo le botte, il 33enne avrebbe anche fatto un video in cui dà fuoco ai vestiti della compagna e la minaccia in caso di denuncia: «Stai attenta a quello che dici, devi dire che sei cascata sugli scogli». I carabinieri e gli operatori sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno contenuto la rabbia del 33enne che avrebbe provato a far scendere dall'ambulanza la fidanzata. I militari hanno ascoltato la ragazza che ha riportato anche come l'episodio sarebbe solo l'ultimo di una serie di violenze domestiche già subite: insulti, lanci di oggetti, ferite e aggressioni. Con la violenza del lago di Bolsena e i trenta giorni di prognosi sono scattati la denuncia e il braccialetto elettronico.

E nemmeno 48 ore dopo ha provato a rifarlo, questa volta presentandosi sotto casa della ragazza. Ieri mattina davanti al giudice Jacopo Rocchi ha chiesto scusa a tutti per il suo comportamento e si è impegnato a seguire un percorso psicologico. Il giudice, al termine della direttissima, lo ha rimesso in libertà in attesa della prima udienza del processo. Resta al 33enne la misura per i maltrattamenti e le lesioni alla compagna che riguardano un procedimento diverso. L’imputato è assistito dall’avvocata Francesca Bufalini.