Giovedì 30 Maggio 2024, 05:20

Il paragone che il ministro del Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) Francesco Lollobrigida scomoda è di quelli importanti: «Viterbo è come l’Italia, la sua forza non è nella quantità delle produzioni, quanto nella qualità dei prodotti».

L’investitura, per la provincia ed il capoluogo, non è da meno: «Si sta trasformando nella capitale dell’agricoltura. Una capitale politica del sistema agricolo nel Lazio, ma anche operativa». E poi ancora: sostenibilità, ricerca, mercato e due questioni, che poi abitano sotto lo stesso ombrello, «di primaria importanza per il governo. La tutela a tutto tondo delle imprese agricole e quella dei cittadini».



Tutto questo nel corso dell’incontro di ieri mattina nella sede dalla Provincia dove il ministro ha tenuto a battesimo l’apertura dello sportello Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), strumento di controllo nato nel 1986 dopo lo scandalo, drammatico, del vino al metanolo. Definisce, Lollobrigida, la scelta di aprire un nuovo ufficio a Viterbo (è il terzo in pochi mesi in Italia) «un momento di raccordo tra le istituzioni», tutt’altro che casuale «perché Viterbo ha una prospettiva di crescita nel turismo ma ha anche una grande vocazione di rafforzamento dell’agroalimentare nel nome della qualità». Una qualità da tutelare e mettere al riparo, soprattutto dalle frodi. «Il cibo non è solo nutrimento, ma anche ricchezza – aggiunge -. Va protetto con azioni attive e controlli, che non devono essere opprimenti ma coordinati. Per questo abbiamo avviato anche una cabina di regia che ha come obiettivo la protezione del sistema Italia».



Sistema di cui il Viterbese fa parte per il quale lo sportello rappresenta un importante attestato. «Grazie al ministro Lollobrigida, per aver ancora una volta riconosciuto l’importanza della nostra provincia e la qualità dei nostri prodotti – spiega l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera -. Un chiaro segnale di quanto Viterbo possa contribuire al progresso e alla crescita della Nazione, diventando una capitale politica del sistema agricolo nell’intera regione». Un applauso arriva anche dal presidente della Provincia Alessandro Romoli: «Oggi stiamo scrivendo una pagina importante del nostro territorio. Aprire uno sportello Icqrf significa attenzione verso la provincia, salvaguardia delle produzione, un presidio a difesa delle nostre eccellenze. Aprirlo in centro, poi, va in quell’ottica di rilancio e rivitalizzazione della zona che a tutti preme».