Tocco e toga per gli studenti Unitus a piazza San Lorenzo per ricevere i diplomi di laurea dell'anno accademico 2023

Università degli studi della Tuscia: festa grande stamattina a pizza San Lorenzo per ragazze e ragazzi protagonisti della cerimonia d consegna del diploma di laurea di I e II livello, edizione 2024, per tutti i laureati e le laureate dell’anno accademico 2023.

«Oggi siete qui – ha affermato il Rettore - perché avete raggiunto un traguardo ma, al contempo, siete all’inizio della vostra affermazione, umana e professionale, nella società. La giornata di oggi rappresenta per l’intera comunità accademica una bellissima festa, un momento di incontro con la nostra città. Vi abbiamo fornito un bagaglio di competenze – ha proseguito il Rettore – per rendervi cittadine e cittadini consapevoli, avete la capacità critica, siate curiosi oggi e nel futuro, l’Università sarà sempre la vostra casa».

Sul palco con il rettore la direttrice generale, Alessandra Moscatelli, il Pro-Rettore Alvaro Marucci, i direttori di dipartimento, l’attore-regista-scrittore Pier Maria Cecchini che hanno ascoltato le testimonianze di una laureata e di un laureato, rispettivamente di area Scientifico-tecnologica e di area umanistica: Giorgia Cavallini, laureata magistrale in Biologia cellulare e molecolare, ha ricordato l’importanza della vicinanza del personale docente ma, soprattutto, il senso di comunità ed appartenenza che ha accompagnato gli anni dell’università, dalla laurea triennale a quella magistrale fino all’attuale corso di dottorato.

Per l’area umanistica la parola è passata poi a Christian Lalli che avvalendosi di un acronimo “SOS”, non utilizzato quale richiesta di aiuto, bensì come sintesi di quello che per lui ha rappresentato il percorso universitario, vale a dire “sacrificio”, ma anche “opportunità” e “soddisfazione”.

Al termine della consegna, come da tradizione, tutte le laureate ed i laureati hanno raggiunto la gradinata del Palazzo Papale di Piazza San Lorenzo, per il tradizionale lancio del tocco.,

Hanno presenziato il vice sindaco Alfonso Antoniozzi; il vescovo Orazio Francesco Piazza, le autorità civili e militari”.